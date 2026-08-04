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Росія визнала Бандеру і Шухевича "пособниками нацистів"

13:33 04.08.2026 Вт
2 хв
Як у країні-агресорці пояснили ухвалене рішення?
aimg Валерій Ульяненко
Росія визнала Бандеру і Шухевича "пособниками нацистів" Фото: пам'ятник Степану Бандері (t.me/andriysadovyi)
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Тверський суд Москви за позовом Генеральної прокуратури РФ визнав Степана Бандеру, Романа Шухевича і не тільки пособниками нацистської Німеччини за часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, Українську повстанську армію та її головного командира Романа Шухевича, а також Організацію українських націоналістів та її лідера Степана Бандеру було визнано "пособниками нацистської Німеччини у військових злочинах та злочинах проти людяності, скоєних щодо радянського народу" у роки Другої світової війни.

"Заяву задовольнити", - оголосив рішення суддя Євген Комісаров.

Зазначається, що таке рішення суд ухвалив "для увічнення пам’яті жертв геноциду радянського народу", а також "скасування рішень про реабілітацію військових злочинців, припинення актів екстремізму" проти Росії.

Нагадаємо, наприкінці травня між Києвом і Варшавою загострилися дипломатичні відносини після того, як президент Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Це рішення спричинило негативну реакцію польської сторони. У Польщі Українську повстанську армію вважають відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку Варшава трактує як геноцид польського населення.

Крім того, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до ЄС, якщо Київ не відмовиться від вшанування окремих історичних постатей.

За словами польського міністра, подальше використання ОУН і УПА як національних символів може стати серйозною перешкодою на шляху України до членства в ЄС.

Держава почала перепоховання національних героїв в Україні, а у Раді вже готують закон про створення Національного пантеону. Хто саме у шорт-листі найвидатніших діячів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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