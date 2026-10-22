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Россия определила цели: Зеленский предупредил о новых атаках РФ в ближайшие недели

16:02 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Россия определила цели: Зеленский предупредил о новых атаках РФ в ближайшие недели Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Власти Украины располагают данными о новых планах России по усилению террора в ближайшем будущем.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам президента, он получил важную информацию о намерениях врага от украинских разведчиков.

Так стало известно, что Москва уже определила приоритеты дальнейшего террора против украинцев на ближайшие недели.

"Очевидно, Россия пользуется замедлением поставки ПВО от партнеров. И также очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина, что его цели якобы достижимы", - подчеркнул Зеленский.

На этом фоне глава государства призвал союзников усилить давление на Кремль и принять сильные решения.

Кроме того, президент поручил Министерству обороны Украины вместе с военным командованием и МИД информировать партнеров о всех аспектах реальной ситуации, а также о актуальных угрозах со стороны врага.

"Важно ускорить поставки оборонных пакетов, которые уже были согласованы. Спасибо всем лидерам и странам, которые помогают!" – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины предупреждал о серьезной угрозе в случае потери Славянска и Краматорска.

Кроме того, Зеленский раскрыл подробности новой массированной атаки РФ, которая произошла 22 октября.

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