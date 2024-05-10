Росія вийшла на рекордний рівень експорт нафтопродуктів до Сінгапуру, - Reuters

Росія наростила експорт нафтопродуктів до Сінгапуру до рекордного рівня цього року. Очікується, що така тенденція зберігатиметься й надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання пише, що імпорт Сінгапуром російської нафти, ключового інгредієнта для виробництва пластмаси і текстильного волокна, зросте в травні приблизно до 415 000 метричних тонн.

При цьому імпорт нафти з Росії до Сінгапуру зріс у квітні до найвищого рівня цього року - 329 955 тонн. Це призвело до збільшення загального імпорту нафти в Сінгапур за квітень до 998 408 тонн у порівнянні з 920 626 тонн роком раніше.

РФ може збільшити експорт нафтопродуктів

Видання вказує, що Туапсинський нафтопереробний завод "Роснафти" вже відновив переробку на початку цього місяця після тривалого простою через атаку дронів. І тепер очікується, що в травні завантаження зросте приблизно на 16% до 180 000 тонн.

Також компанія "Новатек" у середині червня планує почати випробувальні роботи нової установки з переробки газу потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік на своєму газоконденсатному комплексі в порту Усть-Луга на Балтійському морі. Це може дозволити їй збільшити експорт нафти до рівня 550 000 і 600 000 тонн на місяць з 350 000 до 370 000 тонн на даний час.

Минулого року Росія наповнила азіатські ринки своєю нафтою після того, як країни Заходу запровадили проти неї санкції. На частку Росії припало 25% загального імпорту нафти в Азію 2023 року.