Россия вышла на рекордный уровень экспорт нефтепродуктов в Сингапур, - Reuters

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Сингапур до рекордного уровня в этом году. Ожидается, что такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание пишет, что импорт Сингапуром российской нефти, ключевого ингредиента для производства пластмассы и текстильного волокна, вырастет в мае примерно до 415 000 метрических тонн.

При этом импорт нефти из России в Сингапур вырос в апреле до самого высокого уровня этого года - 329 955 тонн. Это привело к увеличению общего импорта нефти в Сингапур за апрель до 998 408 тонн по сравнению с 920 626 тонн годом ранее.

РФ может увеличить экспорт нефтепродуктов

Издание указывает, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" уже возобновил переработку в начале этого месяца после длительного простоя из-за атаки дронов. И теперь ожидается, что в мае загрузка вырастет примерно на 16% до 180 000 тонн.

Также компания "Новатэк" в середине июня планирует начать испытательные работы новой установки по переработке газа мощностью 3 миллиона метрических тонн в год на своем газоконденсатном комплексе в порту Усть-Луга на Балтийском море. Это может позволить ей увеличить экспорт нефти до уровня 550 000 и 600 000 тонн в месяц с 350 000 до 370 000 тонн в настоящее время.

В прошлом году Россия наполнила азиатские рынки своей нефтью после того, как страны Запада ввели против нее санкции. На долю России пришлось 25% общего импорта нефти в Азию в 2023 году.