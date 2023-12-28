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Росія вивозить через порт Бердянська крадений металобрухт, - райрада

Фото: Росія вивозить через порт Бердянська крадений металобрухт (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти вивозять з порту Бердянськ награбоване, зокрема метал, а привозять боєкомплект та важку техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова.

За його словами, у порту мають протиповітряну оборону та облаштовують укриття, тож можна стверджувати, що сьогодні порт є повністю військовим об’єктом.

З порту росіяни вивозять награбоване, зокрема металобрухт, а привозять боєкомплект та важку техніку, уточнив Дудукалов.

Також окупанти розширили автодорогу біля Азовського моря та намагаються розпочати будівництво залізниці, щоб розвантажити Керченський міст.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни цьогоріч зібрали та вивезли майже 8 млн тонн зерна - з них 6,4 млн тонн пшениці, та майже 1,5 млн тонн насіння соняшника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 млн доларів.

 

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Бердянськпорт