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Россия вывозит через порт Бердянска краденый металлолом, - райсовет

Фото: Россия вывозит через порт Бердянска краденый металлолом (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты вывозят из порта Бердянск награбленное, в частности металл, а привозят боекомплект и тяжелую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Бердянского районного совета Виктора Дудукалова.

По его словам, в порту имеют противовоздушную оборону и обустраивают укрытие, так что можно утверждать, что сегодня порт является полностью военным объектом.

Из порта россияне вывозят награбленное, в том числе металлолом, а привозят боекомплект и тяжелую технику, уточнил Дудукалов.

Также оккупанты расширили автодорогу у Азовского моря и пытаются начать строительство железной дороги, чтобы разгрузить Керченский мост.

Ранее стало известно, что на временно оккупированных территориях Украины россияне в этом году собрали и вывезли почти 8 млн. тонн зерна - из них 6,4 млн. тонн пшеницы, и почти 1,5 млн тонн семян подсолнечника.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия похитила из порта оккупированного Мариуполя металла в 25 млн долларов.

 

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Бердянскпорт