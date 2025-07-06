Росія виводить підводні човни в море, але не стріляє: Плетенчук пояснив причину

Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні залишається відносно стабільною. Попри присутність росіян, цієї ночі нових ракетних ударів "Калібрами" з моря не фіксувалось.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі марафону "Єдині новини".
"Ситуація залишається доволі незмінною в Азово-Чорноморському регіоні загалом. Якщо брати по морях, то в Азовському морі вони в принципі майже рік відсутні", - пояснив спікер.
За його словами, що стосується Чорного моря, то там, росіяни так само дозволяють собі виходити підводними човнами.
"Тому що їх, звісно, набагато складніше знайти і знищити. А решта кораблів перебувають в пункті базування. Застосування (ракет "Калібр", - ред.) вночі не відбувалося, це я можу підтвердити", - заявив Плетенчук.
Водночас він зазначив, що враховуючи, що це підводні човни, це може бути й ротація, тому що попередній човен вже перебував деякий час в морі.
"Його якраз і було застосовано минулого обстрілу, його просто можуть в такий спосіб міняти іншим підводним човном", - пояснив він.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Російська Федерація вивела у Чорне море носії крилатих ракет типу "Калібр".
У зв'язку з цим для українців попереджали про загрозу ракетного обстрілу.
Зауважимо, що ще у травні спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що найкращий спосіб зрозуміти ймовірність застосування "Калібрів" - це стеження за ситуацією в повітрі.
Він пояснив, що ворог часто використовує ці ракети в рамках комбінованих атак по Україні, застосовуючи, зокрема, авіацію. Тоді він уточнював, що якщо є інформація про підготовку літаків, значить, варто очікувати й запуск ракет з Чорного моря.
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