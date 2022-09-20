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Росія вивела підводні човни з Криму, - британська розвідка

Фото: підводні човни Росії втекли з Криму (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу KILO з порту приписки Севастополь у Криму до Новоросійська в Краснодарському краї, на півдні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, це ймовірно через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських ударних можливостей великої дальності. За останні два місяці атакам зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.

"Гарантія базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Володимира Путіна анексувати півострів у 2014 році. Наразі безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, що триває", - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, надводні кораблі Чорноморського флоту Росії ховаються біля узбережжя Криму після серії втрат.

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Крым