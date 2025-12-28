ua en ru
Росія вивела на орбіту три іранські супутники

Росія, Неділя 28 грудня 2025 22:04
Росія вивела на орбіту три іранські супутники Ілюстративне фото: Росія вдруге цього року запустила іранські супутники (flickr.com/ulalaunch)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія у неділю, 28 грудня, вивела на орбіту три іранські супутники зв’язку. Цей запуск супутників став другим з липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Супутники, які мають назви Paya, Kowsar та Zafar-2, вивели на орбіту зі стартового майданчика космодрому "Восточный" на сході країни-агресорки. Вони обертаються на висоті близько 500 км.

Paya із масою 150 кг є найважчим супутником, який Іран виводив на орбіту. Супутник Kowsar важить 35 кг, а маса Zafar-2 залишається невідомою.

Зазначається, що супутники можуть передавати зображення з роздільною здатністю до 3 метрів. Це дозволяє використовувати їх для управління водними ресурсами, у сільському господарстві, а також у сфері охорони довкілля.

Іранські супутники можуть використовуватися терміном до п’яти років.

Видання пише, що виведення Росією на орбіту іранських супутників свідчить про тісні зв’язки між двома країнами. Воно також нагадало про виведення країною-агресоркою на орбіту іранського супутника зв’язку Nahid-2 у липні цього року.

Нагадаємо, РФ розробляє нову протисупутникову зброю, яка спрямована проти системи Starlink. Вона передбачає розміщення на орбіті сотень тисяч дрібних снарядів.

Такі снаряди здатні вивести з ладу кілька супутників Starlink одночасно. В той самий час вони створюють ризик масштабної супутньої шкоди для інших космічних систем.

Зазначимо, у Службі зовнішньої розвідки раніше заявили, що Китай передає країні-агресорці супутникові дані. У відповідь прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито має власні космічні можливості для війни проти України.

