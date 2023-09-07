Росія вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі, - Держприкордонслужба

"На цей момент Росія вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", - заявив він.

За словами Демченка, що РФ використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходились російські військові у кількості 10-11 тисяч осіб. Проте, Росія на сьогодні не має угруповання для здійснення вторгнення з території Білорусі до України.

При цьому він зазначив, що по лінії державного кордону з Білоруссю за останній час прикордонники не фіксували будь-яких змін. На кордоні, за словами Демченка, ситуація повністю контрольована. Укріплення кордону продовжується, щоб унеможливити випадки диверсій або ж дестабілізації ситуації.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше Сили оборони деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.