Росія не вивела у Чорне море жодного носія ракет: Гуменюк пояснила причину

Росія сьогодні не вивела у Чорне морі ракетоносії. Кораблі перебувають на базах через сильний шторм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"П'ять-шість балів для Чорного моря - дуже потужний шторм. Їм довелося позаводити ракетоносії до бази. Погода суттєво втрутилась у плани ворога", - сказала Гуменюк.

За її словами, наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять кораблів ворога. Це судна забезпечення та розвідки. Водночас в Азовському морі немає російських кораблів через шторм.

Гуменюк також зазначила, що противник продовжує відстежувати нашу протиповітряну оборону. Саме тому в Україні вчора було декілька хвиль масштабних повітряних тривог.

"Вчорашні повітряні тривоги по всій території Україні пов’язані з авіаційним розвідником. Ворог, долучаючи до літака-розвідника МіГи, намагається вивідати нашу протиповітряну оборону", - додала речниця.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк раніше повідомляла, що ворог може готуватися до можливої ракетної атаки, тому веде розвідку безпілотниками.

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