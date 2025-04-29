Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який залп "Калібрів"

Так, станом на 6:00, в Чорному морі 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі судна не зафіксовано. Проте три кораблі росіян перебувають в Середземному морі. З них 1 корабель є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

У ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух з Босфор.

Військові додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.