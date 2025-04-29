Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який залп "Калібрів"

Російська Федерація, 29 квітня, знову вивела ракетоносій "Калібрів" в Чорне море. Через це загроза обстрілу України з півдня продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 6:00, в Чорному морі 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі судна не зафіксовано. Проте три кораблі росіян перебувають в Середземному морі. З них 1 корабель є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
У ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Військові додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, минулої доби в Чорному морі теж було зафіксовано один ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до 6 ракет.
Водночас в Середземному морі також фіксувалися три кораблі, один з яких мав на борту до 8 ракети типу "Калібр".
В Азовському морі ворожі кораблі були відсутні.
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