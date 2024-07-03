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Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр"

Среда 03 июля 2024 16:23
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Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр" Фото: Россия держит в Черном море ракетоноситель (скриншот с видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вывела в Черное море подлодку. На борту ракетоносителя могут быть "Калибры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, на боевом дежурстве в Черном море находится один подводный ракетоноситель. На борту корабля может быть до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

По данным Сил обороны юга Украины, в Азовском море российские оккупанты держат три вражеских корабля. Ракетоносителей среди них нет.

Напомним, утром 3 июля Военно-морские силы ВСУ сообщали об отсутствии ракетоносителей в Черном и Азовском морях.

Как Россия использует Черное море

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения российские войска не только ушли в наземное наступление, но и фактически оккупировали Азовское и Черное моря.

Россияне заблокировали гражданское судоходство и запускают с моря ракеты по Украине. Благодаря украинским защитникам в Черном море удалось частично возобновить экспорт, но Азовское море пока заблокировано.

Украинские военные с помощью морских дронов атакуют российские военные корабли, а также порты, нефтебазы, поставляющие топливо оккупантам. По данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла уже 28 кораблей разных типов и одну подлодку.

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