Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр"
Россия вывела в Черное море подлодку. На борту ракетоносителя могут быть "Калибры".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
Как отмечается, на боевом дежурстве в Черном море находится один подводный ракетоноситель. На борту корабля может быть до четырех крылатых ракет типа "Калибр".
По данным Сил обороны юга Украины, в Азовском море российские оккупанты держат три вражеских корабля. Ракетоносителей среди них нет.
Напомним, утром 3 июля Военно-морские силы ВСУ сообщали об отсутствии ракетоносителей в Черном и Азовском морях.
Как Россия использует Черное море
Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения российские войска не только ушли в наземное наступление, но и фактически оккупировали Азовское и Черное моря.
Россияне заблокировали гражданское судоходство и запускают с моря ракеты по Украине. Благодаря украинским защитникам в Черном море удалось частично возобновить экспорт, но Азовское море пока заблокировано.
Украинские военные с помощью морских дронов атакуют российские военные корабли, а также порты, нефтебазы, поставляющие топливо оккупантам. По данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла уже 28 кораблей разных типов и одну подлодку.
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