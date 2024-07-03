Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр"

Россия вывела в Черное море подлодку. На борту ракетоносителя могут быть "Калибры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, на боевом дежурстве в Черном море находится один подводный ракетоноситель. На борту корабля может быть до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

По данным Сил обороны юга Украины, в Азовском море российские оккупанты держат три вражеских корабля. Ракетоносителей среди них нет.

Напомним, утром 3 июля Военно-морские силы ВСУ сообщали об отсутствии ракетоносителей в Черном и Азовском морях.