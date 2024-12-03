Росія вивела у Чорне море носій ракет "Калібр": який можливий одночасний залп

Армія РФ вивела у Чорне море один носій крилатих ракет "Калібр". Натомість у Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, які одночасно можуть запустити 44 ракети цього типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.
За даними військових, у Чорному морі спостерігається один ворожий корабель. Він не має на борту крилатих ракет "Калібр" для запуску в напрямку України.
В Азовському морі російські кораблі відсутні.
У Середземному морі виведені п'ять ворожих кораблів, з яких чотири містять на борту "Калібри". Імовірний загальний залп ракет цього типу становить 44 одиниці.
За минулу добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Крім того, за даними військових, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
У Військово-Морських силах ЗСУ раніше зазначили, що росіяни виводять кораблі з ракетами "Калібр" у Середземне море для геноциду народу Сирії. З огляду на події в цій країні, ймовірно саме це є причиною перебування в морі кораблів з такою кількістю ракет.
Під час масштабного обстрілу 28 листопада, росіяни випустили в напрямку України з Чорного моря 28 "Калібрів", вони були оснащені касетними боєприпасами.
Внаслідок атаки було зафіксовано 12 влучань переважно по об'єктах паливно-енергетичного сектору.
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