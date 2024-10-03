Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів": яким є можливий залп

Нагадаємо, за даними Bloomberg, влада США не звинувачує американські компанії, чию продукцію Росія використовує у виробництві ракет, у порушенні експортного контролю. Їхні компоненти продовжують постачатися до Росії через посередників.

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