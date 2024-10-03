Россия вывела в Черное море носителя "Калибров": каков возможный залп

Напомним, по данным Bloomberg, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

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