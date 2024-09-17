Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів"

Нагадаємо, група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів углиб РФ.

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