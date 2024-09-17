Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів"

Станом на 6:00 17 вересня у Чорному морі присутній один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів углиб РФ.
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