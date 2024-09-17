Россия вывела в Черное море носителя "Калибров"

Напомним, группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубь РФ.

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