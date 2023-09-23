Росія вивела у Чорне море носій ракет: скільки там "Калібрів"

Росія вивела у Чорне море ракетоносій у суботу, 23 вересня. Загальний залп може складати до 8 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Серед них один носій ракет. Максимальний залп може становити 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, в Азовському та Середземному морях Росія тримає по одному кораблю.

Росія окупувала море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілей. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ. Зі східного узбережжя окупанти часто випускають по Україні дрони-камікадзе.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою.

Проте останніми днями російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Вчора з порту Чорноморськ вийшло друге цивільне судно з українським зерном.

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