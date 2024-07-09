Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": скільки ракет готові до запуску
Станом на ранок 9 липня у Чорному морі перебуває один ракетоносій росіян. Судно готове випустити до чотирьох крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
За даними військових, в Азовському морі перебуває три судна, але вони не є носіями "Калібрів".
Натомість в акваторії Середземного моря спостерігаються два російських корабля. Вони здатні запустити до 24 ракет "Калібр".
У ВМС також зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
У відомстві додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, вранці у понеділок, 8 липня, росіяни завдали по Україні масштабного удару ракетами різних типів. Серед них у напрямку країни випустили 14 крилатих ракет "Калібр".
Загалом, агресор запустив 38 ракет, сили ППО збили 30 з них.
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