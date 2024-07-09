Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": скільки ракет готові до запуску

Станом на ранок 9 липня у Чорному морі перебуває один ракетоносій росіян. Судно готове випустити до чотирьох крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, в Азовському морі перебуває три судна, але вони не є носіями "Калібрів".

Натомість в акваторії Середземного моря спостерігаються два російських корабля. Вони здатні запустити до 24 ракет "Калібр".

У ВМС також зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

У відомстві додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).