Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": сколько ракет готовы к запуску

По состоянию на утро 9 июля в Черном море находится один ракетоноситель россиян. Судно готово выпустить до четырех крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

По данным военных, в Азовском море находится три судна, но они не являются носителями "Калибров".

В то же время, в акватории Средиземного моря наблюдаются два российских корабля, способных запустить до 24 ракет "Калибр".

В ВМС также отметили, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ведомстве добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).