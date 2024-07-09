ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": сколько ракет готовы к запуску

Вторник 09 июля 2024 06:52
UA EN RU
Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": сколько ракет готовы к запуску Фото: россияне могут запустить из Черного моря до 4 "Калибров" (скриншот с YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

По состоянию на утро 9 июля в Черном море находится один ракетоноситель россиян. Судно готово выпустить до четырех крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

По данным военных, в Азовском море находится три судна, но они не являются носителями "Калибров".

В то же время, в акватории Средиземного моря наблюдаются два российских корабля, способных запустить до 24 ракет "Калибр".

В ВМС также отметили, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ведомстве добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Россия вывела в Черное море носитель &quot;Калибров&quot;: сколько ракет готовы к запуску

Напомним, утром в понедельник, 8 июля, россияне нанесли по Украине масштабный удар ракетами различных типов. Среди них в направлении страны выпустили 14 крылатых ракет "Калибр".

В общем, агрессор запустил 38 ракет, силы ПВО сбили 30 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон