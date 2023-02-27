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Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів", є висока ймовірність ударів, - ОК "Південь"

Фото: війська РФ вивели в Чорне море на бойове чергування носій "Калібрів" (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська зранку вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування. Тому є ймовірність завдання ворогом ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Вказано, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

"Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними командування, ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

"Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу", - закликають військові.

Нагадаємо, що в ніч на 27 лютого війська РФ атакували Україну ударними іранськими дронами "Шахед" з північного напрямку. Всього ворогом було випущено до 14 БПЛА, з яких 11 було знищено нашою протиповітряною обороною.

Втім, влучання зафіксовані у Хмельницькому, ворог завдав три удари по місту, а нещодавно кількість жертв атаки зросла до 2.

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