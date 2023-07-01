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Росія вивела в Чорне море два підводні ракетоносії. Скільки "Калібрів" можуть запустити

Фото: Росія вивела у Чорне море два ракетоносії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російськими військами на бойове чергування в акваторію Чорного моря було виведено два підводні ракетоносії.

Як повідомляє РБК-Україна, про заявив у ссвоєму Telegram-каналі полковник Оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров

У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - надводний замінено на 2 підводні. Сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні 8", - написав він.

Окрім цього Назаров попередив, що "з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена".

Як повідомлялося, нещодавно Військово-морський флот Росії почав завдавати камуфляжу на свої кораблі, щоб захиститися від атак українських операторів дронів. У травні стало відомо, що Склад Чорноморського флоту РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт". Кожен із них може нести 8 крилатих ракет "Калібр".

Зазначимо, що з початку вторгнення Україна знищила 18 російських судів. Серед них великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" та "Раптер".

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Черное мореВійна Росії проти України