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Росія вивела в Чорне море на бойове чергування носій "Калібрів", - Гуменюк

Фото: Росія вивела в Чорне море на бойове чергування носій "Калібрів" (5ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вивели в Чорне море на бойове чергування підводний човен з "Калібрами". На ньому нараховується чотири ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зафіксовано один підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами" на бойовому чергуванні в Чорному морі зараз. І два кораблі з угруповування, які, скоріш за все, збирають надводну обстановку та висвітлюють її. Імовірно, саме з них запускалися ті БПЛА для розвідки оперативно-тактичного рівня, які протягом двох діб ми збиваємо", - розповіла Гуменюк.

Вона нагадала, що за останні дні двічі було зафіксовано збиття безпілотників у Миколаївській області та одне в Одеській.

"Це говорить про підвищення такої активності щодо збору інформації. Як правило, це відбувається саме перед підготовкою до удару", - зазначила Гуменюк.

Зауважимо, що сьогодні вранці ВМС ЗСУ оприлюднило дані, де повідомлялося, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель, але без "Калібрів".

Нагадаємо, раніше в силах оборони попереджали, що російські війська, імовірно, можуть готуватися до нового масованого обстрілу України і він може бути "мішаним" із застосуванням не лише ракет, а й дронів.

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