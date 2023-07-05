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Росія вивела частину військ з ЗАЕС протягом останніх днів, - Sky News

Фото: Росія вивела частину військ з ЗАЕС протягом останніх днів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація протягом останніх днів вивела частину бойового складу з території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, через ризик російського теракту на ЗАЕС, цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

"Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою", - додає видання.

Окрім попередження президента Володимира Зеленського про можливу вибухівку, яку бачили на даху станції, російський радник з ядерних питань заявив, що вночі 5 липня нібито очікується "український напад".

"Це викликало тривогу. Це призвело до того, що багато українців раптово покинули країну. Ми бачимо черги на перетині кордону з Молдовою, які тягнуться на дві милі, чого ми не бачили вже кілька місяців", - пише Sky News.

Тим часом джерела видання відзначають, що частина російських військ була виведена з території станції в останні дні.

Загроза теракту на ЗАЕС

В червні поточного року Володимир Зеленський заявив про підготовку Російської Федерації до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив цю інформацію та додав, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

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