Росія не вистоїть проти проукраїнського альянсу, якщо Китай змінить позицію, - Подоляк
Якщо Китай дійсно обійме нейтральну позицію, тоді Російська Федерація (РФ) не вистоїть проти проукраїнського альянсу.
Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.
"Якщо Китай займе справді нейтральну позицію, як мінімум, щодо війни (РФ проти України - ред.), чи відмовиться там, так чи інакше, підтримувати неформально Росію, то РФ взагалі немає. Вона не зможе нічого робити. Тому що ще раз, один на один проти...Ну, один, я маю на увазі, це з альянсом Північна Корея - Іран - Росія проти альянсу проукраїнського... Росія нічого не може протиставити", - заявив Подоляк.
За словами радника голови ОП, єдине, що дозволяє сьогодні країні-терористу гратись в політичний процес, це неформальна підтримка країн Глобального півдня, у тому ж числі й Китаю. Через це китайський лідер Сі Цзіньпін, під час переговорів з диктатором Володимиром Путіним, дивиться на останнього як начальник, чи хазяїн.
Голова Кремля, як зауважив Подоляк, усвідомлює своє становище та боїться, що, своєю чергою, очевидно для новообраного президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.
"Тому і риторика Трампа, до речі, щодо Путіна, ви ж бачите, вона знову ж таки міняється, трансформується. Не тільки щодо війни, не тільки вже немає оцього, що "ми там швидко все вирішимо". Ні. Є розуміння, що це набагато більш глибокий конфлікт", - пояснив радник голови ОП.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Китай зайняв нібито нейтральну позицію щодо повномасштабної війни в Україні, закликаючи до мирного врегулювання через переговори. Зокрема виступає проти односторонніх санкцій та не засуджує Росію за агресію, продовжуючи економічні зв'язки з Москвою, зокрема в енергетичній сфері.
У грудні, під час зустрічі Сі Цзіньпіна з заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим, китайський лідер нагадав, що його країна неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися "трьох принципів деескалації": зона бойових дій не повинна розширюватися, не допускати ескалації збройного конфлікту, не допускати провокацій, які призведуть до посилення вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram