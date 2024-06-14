Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України

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У чому суть ультиматуму Путіна

Сьогодні Путін заявив, що робить "ще одну реальну мирну пропозицію". І пригрозив: якщо йому відмовлять, ситуація на полі бою зміниться не на користь України, тож далі умови для початку мирних переговорів будуть іншими. Ключових умов дві.

Перша - виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор уточнив, що має на увазі територію в межах адміністративних кордонів, а надалі вимагатиме визнати їх суб'єктами Російської Федерації.

Друга - відмова України від курсу на вступ до НАТО.

"Щойно Київ заявить про те, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ з цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини буде наказ припинити вогонь і почати переговори ", - заявив Путін.

Для "мирного врегулювання" є і додаткові умови. Нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, а також демілітаризація, так звана "денацифікація" та "забезпечення прав російськомовних громадян".

Крім того, передбачається скасування всіх західних санкцій проти Росії.

"Суть нашої пропозиції не в якомусь тимчасовому перемир'ї чи припиненні вогню... Мова не про заморожування конфлікту, а про його остаточне завершення", - додав диктатор.

Як реагують в Україні та на Заході

На його промову відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, "стандартний набір агресора" промовисто каже про нездатність Путіна адекватно оцінювати реалії.

По суті, російська пропозиція має такий вигляд:

віддайте нам свої території.

відмовтеся від свого суверенітету та своєї суб'єктивності

залиште себе без захисту (жодного членства в альянсах)

зніміть (разом із країнами Заходу) всі санкції повністю та негайно

давайте терміново виправляти провали Росії за рахунок України

"Звичайно, у цьому немає жодної новизни, жодних реальних мирних пропозицій та жодного бажання припинити війну. Але є бажання не платити за цю війну і продовжити її у нових форматах. Це все повний обман", - додав Подоляк.

МЗС України назвало заяви Путіна маніпулятивними.

"Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін має лише одну мету: завадити участі лідерів і країн у цьому саміті. Поява заяв Путіна за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", - йдеться у повідомленні МЗС.

Президент Володимир Зеленський у кулуарах саміту G7 заявив, що Путін не зупиниться, навіть якщо його ультиматуми буде виконано. Він також провів паралель із нацистським диктатором Адольфом Гітлером перед початком Другої світової війни.

"Це те саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "дайте мені частину Чехословаччини і все закінчиться тут". Але ні, це історична брехня, потім була Польща, потім - окупація всієї Європи", - сказав він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не Україна має відводити війська, а Росія.

"Тож це не мирна пропозиція. Це пропозиція більшої агресії, більшої окупації. І це в деякому сенсі демонструє, що мета Росії - контролювати Україну, і це була мета Росії з початку цієї війни. І це кричуще порушення міжнародного права, і це також причина, через яку союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну", - зазначив він.

А міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що Путін не має права висувати Україні умови про мир. І додав, що союзники мають наростити постачання військової допомоги, оскільки війна вступила у ключову стадію.

Чому претензії Путіна на чотири області відірвані від реалій

Вимогою вивести українські війська з чотирьох областей Путін замахнувся на територію, площею більше, ніж Північна Македонія, Словенія чи Ізраїль, зазначає аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його словами, зараз російській армії далеко до повного захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. А за нинішніх темпів наступу для цього знадобляться десятиліття. Тому слова Путіна скоріше є розпачем, аніж серйозною пропозицією.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає сьогоднішній виступ Путіна "виключно російськими понтами", які навіть не базуються на реаліях на полі бою.

"Чи здатна Росія військовим шляхом захопити два великі обласні центри Херсон і Запоріжжя? Я впевнений, що не може і не зможе. До речі, наступальна операція в Харківській області це продемонструвала. Як би вони не прагнули вийти на оточення Харкова, їм це не вдається", - розповів він РБК-Україна.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає: російська військова машина майже виснажена.

Росіяни намагаються демонструвати запас міцності для відкриття нових фронтів. Але фактично сточили стягнутий у Білгородську область 40-тисячний потенціал. Який за чисельністю можна порівняти з угрупованням у Білорусі, що наступало на Київ у 2022 році.

"Різниця в тому, що тоді справді пройшли Чернігівську область та частину Київської, а тут уперлися в маленький населений пункт Вовчанськ і все. Але їм треба показати, що потенціал нібито є і з ними мають домовлятися", - пояснив експерт.

Заморожування війни чи капітуляція України? Чого хоче Путін

Коваленко впевнений: заяви Путіна треба сприймати як спробу поставити війну на паузу на своїх умовах.

"Йдеться саме про заморожування конфлікту... Вони хочуть паузи. Недарма ж почали домовлятися з країнами Африки та Латинської Америки про викуп російської та радянської техніки, тому що нема чим воювати", - зазначив він.

Він також звернув увагу на те, що росіяни нещодавно направили дипломатичну місію до Судану, щоб домовитися про викуп радянських танків.

"Російська механізована компонента виснажена і потрібна пауза. Саме тому на рівні Путіна починаючи з візиту до Китаю і досі лунають нібито заклики до миру. Але від росіян ніякого миру бути не може. Тільки коли вони не зможуть розпочати нову війну", - розповів експерт.

На думку політолога Володимира Фесенка, ультиматуми Путіна, навпаки, кажуть про те, що він не хоче "заморожування" . Він висуває умови капітуляції, яка при цьому не гарантує Україні жодного миру. Бо йдеться про виконання умов ще до початку переговорів.

Пункт із відведенням українських військ - це відповідь на українську "формулу миру". Про демілітаризацію – посилання на російський проект Стамбульських угод, який містив чотириразове скорочення Збройних сил України.

"Це абсолютно неприйнятні вимоги для нас. Безумовно, ніхто не має наміру їх виконувати і на Заході буде відповідне ставлення. Але Путін піднімає ставки", - пояснює Фесенко.

Це робиться, щоб відвернути увагу від Глобального саміту миру Швейцарії, а також "дати пас" країнам Глобального Півдня та Китаю, які намагаються просувати альтернативні мирні плани. Але попередні вимоги у планах тих же Бразилії та Китаю теж неприйнятні.

"Реальні мирні переговори розпочнуться, коли з обох сторін не буде жодних попередніх умов. Те, що вимагає Путін, абсолютно неприйнятно для України. Сьогодні хоче чотири області, які повністю не контролює. А завтра захоче Харків, Одесу і Київ, це просто неминуче ", - сказав він.

Ще Путін намагається переключити увагу з новин про гарантії безпеки для України з боку США та Японії. І демонструє, що не піде на компроміси, а вимагатиме капітуляції України, що не влаштовує ні нашу країну, ні наших партнерів. Тому жодної позитивної відповіді на путінські "забаганки" не буде, додав політолог.

Чи вийде у Путіна залякати Захід

Олександр Мусієнко звертає увагу на низку позитивних зрушень. Це і угоди про безпеку з новими партнерами, і анонси поставок систем ППО, допомоги від Британії, Німеччини тощо. А швейцарський саміт обговорюватиме саме український мирний план, а не якийсь інший.

"Плюс жорсткі санкції проти Московської біржі. І на цьому тлі Путін робить маніпулятивний прийом: нібито жодного впливу немає, Росія здатна досягти військових перемог, але дає шанс відступити та домовитися. У розрахунку на те, що на Заході повірять, що у нього все добре і, можливо, треба говорити зараз, ніж на найгірших умовах потім", - пояснює експерт.

Зазначимо, як писала західна преса, одна з цілей Глобального саміту миру - знайти спосіб, як залучити Москву до реальних мирних переговорів. Сьогодні Путін свою позицію позначив. Через це сценарій із майбутніми переговорами виглядає малоймовірним.

На думку Мусієнка, навряд чи варто турбуватися, що партнери почнуть схиляти Україну, щоб зійтись із РФ "десь посередині".

"Це, навпаки, має їх ще більше підтримувати Україну. Я не уявляю, щоб вони сказали "виходьте із Херсона та Запоріжжя". Як на мене, не треба розраховувати на якусь позицію на підтримку Росії. Хоча Путін на неї сподівається та сподівається залякати Захід", - зазначив він.

Олександр Коваленко наголошує: те, про що каже Путін, не має нічого спільного з "формулою миру", про яку говорить Україна і яка завтра має об'єднати цивілізовані країни.

"Для нас головне, щоб у цій війні було поставлено крапку. А поставлено її буде тоді, коли Росія повністю виснажиться. Коли не буде можливості ні з ким воювати. Коли займатиметься внутрішніми проблемами. Тоді ми повернемо наші кордони 1991 року, нічого зайвого нам не треба", - підсумував він.

При підготовці тексту використовувалися: заяви Володимира Путіна, українського президента Володимира Зеленського, радника голови ОП Михайла Подоляка, генсека НАТО Єнса Столтенберга, голови Пентагону Ллойда Остіна, коментарі політолога Володимира Фесенка, керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка та оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.