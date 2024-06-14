Россия истощена? Что скрывают новые ультиматумы Путина и почему они неприемлемы для Украины

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В чем суть ультиматума Путина

Сегодня Путин заявил, что делает "еще одно реальное мирное предложение". И пригрозил: если ему откажут, ситуация на поле боя изменится не в пользу Украины, поэтому дальше условия для начала мирных переговоров будут другими. Ключевых условий два.

Первое - вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор уточнил, что имеет в виду территории в пределах административных границ, а в дальнейшем требует признать их субъектами Российской Федерации.

Второе - отказ Украины от курса на вступление в НАТО.

"Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - заявил Путин.

Для "мирного урегулирования" есть и дополнительные условия. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также демилитаризация, так называемая "денацификация" и "обеспечение прав русскоязычных граждан".

Кроме того, предполагается отмена всех западных санкций против России.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня … Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении", - добавил диктатор.

Как реагируют в Украине и на Западе

На его речь отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, "стандартный набор агрессора" красноречиво говорит о неспособности Путина адекватно оценивать реалии.

По сути, российское предложение выглядит так:

отдайте нам свои территории.

откажитесь от своего суверенитета и своей субъективности

оставьте себя без защиты (никакого членства в альянсах)

снимите (вместе со странами Запада) все санкции полностью и немедленно

давайте срочно исправлять провалы России за счет Украины

"Конечно, в этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания прекратить войну. Но есть желание не платить за эту войну и продолжить ее в новых форматах. Это все полный обман", - добавил Подоляк.

МИД Украины назвал заявления Путина манипулятивными.

"Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира", - говорится в сообщении МИД.

Президент Владимир Зеленский в кулуарах саммита G7 заявил, что Путин не остановится, даже если его ультиматумы будут выполнены. Он также провел параллель с нацистским диктатором Адольфом Гитлером перед началом Второй мировой войны.

"Это то же самое, что сделал Гитлер, когда сказал: "дайте мне часть Чехословакии и все закончится здесь". Но нет, это историческая ложь, потом была Польша, потом - оккупация всей Европы", - сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не Украина должна отводить войска, а Россия.

"Так что это не мирное предложение. Это предложение большей агрессии, большей оккупации. И это в некотором смысле демонстрирует, что цель России - контролировать Украину, и это было целью России с начала этой войны. И это вопиющее нарушение международного права, и это также причина, по которой союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину", - отметил он.

А министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что у Путина нет права выдвигать Украине условия о мире. И добавил, что союзники должны нарастить поставки военной помощи, поскольку война вступила в ключевую стадию.

Почему претензии Путина на четыре области оторваны от реалий

Требованием вывести украинские войска с четырех областей Путин замахнулся на территорию, по площади больше, чем Северная Македония, Словения или Израиль, отмечает аналитик BILD Юлиан Репке.

По его словам, сейчас российской армии далеко до полного захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. А при нынешних темпах наступления для этого понадобятся десятилетия. Поэтому слова Путина скорее являются отчаянием, чем серьезным предложением.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет сегодняшнее выступление Путина "исключительно российскими понтами", которые даже не базируются на реалиях на поле боя.

"Способна ли Россия военным путем захватить два крупных областных центра Херсон и Запорожье? Я уверен, что не может и не сможет. Кстати, наступательная операция в Харьковской области это продемонстрировала. Как бы они не стремились выйти на окружение Харькова, им это не удается", - рассказал он РБК-Украина.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает: российская военная машина почти истощена.

Россияне пытаются демонстрировать запас прочности на открытие новых фронтов. Но фактически сточили стянутый в Белгородскую область 40-тысячный потенциал. Который по численности сопоставим с группировкой в Беларуси, наступавшей на Киев в 2022 году.

"Разница в том, что тогда действительно прошли Черниговскую область и часть Киевской, а тут уперлись в маленький населенный пункт Волчанск и все. Но им нужно показать, что потенциал якобы есть и с ними должны договариваться", - объяснил эксперт.

Заморозка войны или капитуляция Украины? Чего хочет Путин

Коваленко уверен: заявления Путина нужно воспринимать как попытку поставить войну на паузу на своих условиях.

"Речь именно о заморозке конфликта… Они хотят паузы. Недаром же начали договариваться со странами Африки и Латинской Америки о выкупе российской и советской техники, потому что нечем воевать", - отметил он.

Он также обратил внимание на то, что россияне недавно направили дипломатическую миссию в Судан, чтобы договориться о выкупе советских танков.

"Российская механизированная компонента истощена и нужна пауза. Именно поэтому на уровне Путина начиная с визита в Китай и до сих пор раздаются якобы призывы к миру. Но от россиян никакого мира быть не может. Только когда они не смогут начать новую войну", - рассказал эксперт.

По мнению политолога Владимира Фесенко, ультиматумы Путина, наоборот, говорят о том, что он не хочет "заморозки". Он выдвигает условия капитуляции, которая при этом не гарантирует Украине никакого мира. Так как речь о выполнении условий еще до начала переговоров.

Пункт с отводом украинских войск - это ответ на украинскую "формулу мира". О демилитаризации - ссылка на российский проект Стамбульских соглашений, который содержал четырехкратное сокращение Вооруженных сил Украины.

"Это абсолютно неприемлемые требования для нас. Безусловно, никто не собирается их выполнять и на Западе будет соответствующее отношение. Но Путин поднимает ставки", - объясняет Фесенко.

Это делается, чтобы отвлечь внимание от Глобального саммита мира в Швейцарии, а также "дать пас" странам Глобального Юга и Китаю, которые пытаются продвигать альтернативные мирные планы. Но предварительные требования в планах тех же Бразилии и Китая тоже неприемлемы.

"Реальные мирные переговоры начнутся, когда с обеих сторон не будет никаких предварительных условий. То, что требует Путин, абсолютно неприемлемо для Украины. Сегодня от хочет четыре области, которые полностью не контролирует. А завтра захочет Харьков, Одессу и Киев, это просто неизбежно", - сказал он.

Еще Путин пытается переключить внимание с новостей о гарантиях безопасности для Украины со стороны США и Японией. И демонстрирует, что не пойдет на компромиссы, а будет требовать капитуляции Украины, что не устраивает ни нашу страну, ни наших партнеров. Поэтому никакого позитивного ответа на путинские "хотелки" не будет, добавил политолог.

Получится ли у Путина запугать Запад

Александр Мусиенко обращает внимание на ряд положительных сдвигов. Это и соглашения о безопасности с новыми партнерами, и анонсы поставок систем ПВО, помощи от Британии, Германии и так далее. А швейцарский саммит будет обсуждать именно украинский мирный план, а не какой-либо другой.

"Плюс жесткие санкции против Московской биржи. И на этом фоне Путин делает манипулятивный прием: якобы никакого влияния нет, Россия способна достичь военных побед, но дает шанс отступить и договориться. В расчете на то, что на Западе поверят, что у него все хорошо и, возможно, нужно говорить сейчас, чем на худших условиях потом", - объясняет эксперт.

Отметим, как писала западная пресса, одна из целей Глобального саммита мира - найти способ, как привлечь Москву к реальным мирным переговорам. Сегодня Путин свою позицию обозначил. Из-за чего сценарий с будущими переговорами выглядит маловероятным.

По мнению Мусиенко, вряд ли стоит беспокоиться, что партнеры начнут склонять Украину, чтобы сойтись с РФ "где-то посередине".

"Это наоборот должно их еще больше поддерживать Украину. Я не представляю, чтобы они сказали "выходите из Херсона и Запорожья". Как мне кажется, не нужно рассчитывать на какую-то позицию в поддержку России. Хотя Путин на нее надеется и надеется запугать Запад", - отметил он.

Александр Коваленко подчеркивает: то, о чем говорит Путин, не имеет ничего общего с "формулой мира", которой говорит Украина и которая завтра должна объединить цивилизованные страны.

"Для нас главное, чтобы в этой войне была поставлена ​​точка. А поставлена она будет тогда, когда Россия полностью истощится. Когда не будет возможности ни с кем воевать. Когда будет заниматься внутренними проблемами. Тогда мы вернем наши границы 1991 года, ничего лишнего нам не нужно", - подытожил он.

При подготовке текста использовались: заявления Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, советника главы ОП Михаила Подоляка, генсека НАТО Йенса Столтенберга, главы Пентагона Ллойда Остина, комментарии политолога Владимира Фесенко, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко и обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.