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Росія випустила по Україні понад 50 ракет: Ігнат розповів деталі нічної атаки

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходить на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.

Також окупанти випустили 2 крилаті ракети "Калібр" морського базування та 2 дрони-камікадзе.

Росія атакувала Україну вночі

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних регіонах.

Так, у Києві уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки троє осіб загинули, 8 травмовані.

Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.

Більш детально про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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