Росія випустила по Україні 31 дрон, майже всі "Шахеди" збили

Російські окупанти атакували Україну з північного та південного напрямків. Росіяни випустили 31 дрон іранського виробництва типу Shahed-136/131.

Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії з іншими підрозділами збили 29 дронів. Майже всі "Шахеди" ліквідували на підступах столиці та у небі над Києвом.

Також глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над регіоном також збили один російський дрон. Ймовірно, це був іранський "Шахед".

Нічна атака дронів

Після опівночі у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Пізніше влада повідомила, що Росія знову атакує столицю дронами, а вибухи у місті - це робота ППО. Ця атака стала 17-ою з початку травня.

Уламки збитих дронів впали у Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах Києва.

У Голосіївському районі уламки впали на дах багатоповерхівки. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Попередньо відомо про одну жертву та трьох поранених.

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