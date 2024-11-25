Росія випустила по Україні 145 дронів: Повітряні сили розповіли про роботу ППО

В ніч на понеділок росіяни здійснили атаку безпілотниками на Київ. Внаслідок удару зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема в Дніпровському та Дарницькому на лівому березі столиці.

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