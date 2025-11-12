UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія випустила понад сотню дронів по Україні: є десятки влучань

Ілюстративне фото: Росія випустила понад сотню дронів по Україні (facebook.com PvKPivden )
Автор: Наталія Кава

У ніч на 12 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по території України. Ворог запустив цього разу понад 120 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Загалом ворог випустив 121 ударний дрон типів "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Дрони летіли з напрямків - Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із тимчасово окупованого Криму - з районів Чауда та Гвардійське.

За даними Повітряних сил, близько 70 з них становили "Шахеди". До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Станом на 09:00, за попередньою інформацією, українська протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника у 19 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Обстріли 12 листопада

В ніч на 12 листопада російські війська спрямували безпілотники на кілька громад Дніпропетровської області.

За повідомленням чиновника, у Васильківській громаді Синельниківського району дрон влучив у цивільний об’єкт. Внаслідок удару пошкоджені об’єкти інфраструктури, рятувальники ліквідували наслідки вибуху.

А вчора російська армія масовано атакувала Одесу та область ударними дронами. Тоді місцеві повідомляли про вибухи. За даними моніторингових каналів, місто атакували декілька груп російських безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в Україні