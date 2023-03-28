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Росія випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі

Фото: Росія випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Військово-морські сили Росії здійснили пуск надзвукових протикорабельних ракет по "цілі" в Японському морі. Зазначається, що ціль була "фіктивною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Міноборони РФ.

"В акваторії Японського моря ракетні катери Тихоокеанського флоту виконали стрільбу крилатими ракетами "Москит" з морської мети умовного супротивника", - повідомили в російському Міноборони.

Вказано, що ракетна катерна ударна група у складі двох катерів завдала "спільний ракетний удар по морському щиту, що імітував бойовий корабель умовного супротивника".

"Мета, що знаходилася на відстані близько 100 кілометрів, була успішно вражена прямим попаданням двох крилатих ракет "Москит", - звітують в Міноборони РФ.

Тим часом у ЗМІ звертають увагу на те, що ракетний обстріл росіян відбувся через тиждень після того, як два російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, літали над Японським морем понад 7 годин, що в РФ назвали "запланованим польотом".

Що відомо про ракету "Москит"

Ракета P-270 "Москит" є надзвуковою крилатою ракетою середньої дальності радянського походження, яка здатна знищити корабель на відстані до 120 км.

Нагадаємо, що раніше Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря у рамках випробувань стратегічного озброєння.

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