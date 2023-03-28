Россия выпустила сверхзвуковые противокорабельные ракеты по фиктивной цели в Японском море

Военно-морские силы России совершили пуск сверхзвуковых противокорабельных ракет по "цели" в Японском море. Отмечается, что цель была "фиктивной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Минобороны РФ.

"В акватории Японского моря ракетные катера Тихоокеанского флота выполнили стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели условного противника", - сообщили в российском Минобороны.

Указано, что ракетная катерная ударная группа в составе двух катеров нанесла "общий ракетный удар по морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника".

"Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит", - отчитываются в Минобороны РФ.

Между тем в СМИ обращают внимание на то, что ракетные обстрелы россиян произошли через неделю после того, как два российских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, летали над Японским морем более 7 часов, что в РФ назвали "запланированным полетом".

Что известно о ракете "Москит"

Ракета P-270 "Москит" представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету средней дальности советского происхождения, которая способна уничтожить корабль на расстоянии до 120 км.

Напомним, ранее Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря в рамках испытаний стратегического вооружения.

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