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Росія вимикає системи автоматичної індентифікації на цивільних судах, - ВМС

Фото: ілюстроване зображення (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

Ігноруючи Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, Російська Федерація почала вимикати системи автоматичної ідентифікації на цивільних судах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил ЗС України.

Як пише ВМС, наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів. Зокрема:

  • в Азовському морі - 1 ворожий корабель.
  • в Середземному морі - 8 ворожих кораблів;

Протягом доби, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 17 кораблів до Азовського моря, серед яких 3 рухались з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додає ВМС.

Що таке автоматична ідентифікаційна система?

Система, яка служить в судноплавстві для ідентифікації суден, зокрема:

  • їх габаритів;
  • курсу;
  • інших даних з використанням радіохвиль діапазону дуже високих частот УКХ.

Також АІС забезпечує автоматичний обмін даними, які важливі для уникнення зіткнень між кораблями й ідентифікації судна береговими системами спостереження за рухом.

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