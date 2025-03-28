Росія вимагає від Вірменії визначитися після закону про євроінтеграцію

Прагнення Вірменії до ЄС

Нагадаємо, у середу 26 березня парламент Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію у другому читанні. Документ закликає уряд розпочати процес вступу до Європейського союзу. "За" проголосували 65 депутатів, "проти" були 7 осіб.

Детальніше про розворот Вірменії в ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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