Россия требует от Армении определиться после закона о евроинтеграции

Стремление Армении в ЕС

Напомним, в среду 26 марта парламент Армении одобрил законопроект о евроинтеграции во втором чтении. Документ призывает правительство начать процесс вступления в Европейский союз. "За" проголосовали 65 депутата, "против" были 7 человек.

Подробнее о развороте Армении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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