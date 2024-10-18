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Росія використовує штучний інтелект для дезінформації проти України, - МЗС

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія використовує штучний інтелект (ШІ) для посилення кампаній щодо дезінформації проти України. Такий останній пріоритет її центрів пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Антона Демьохіна агентству Reuters.

"Цього року ми бачимо, що щільність кібератак (з Росії) зберігається, але акцент робиться на дезінформації", - сказав він.

"Тепер, коли з'явився генеративний ШІ, це дозволяє множити та поширювати дезінформаційні наративи на новому, більш складному рівні", - зазначив заступник міністра.

За його словами, ці нові кампанії з дезінформації важко виявити, оскільки для підвищення їхньої достовірності на платформах соціальних мереж активно поширюється неправдива інформація.

У серпні українські чиновники повідомили агентству, що багато українців зазнають інтернет-дезінформації з боку російської служби безпеки ФСБ та військової розвідки.

Як повідомлялося раніше, представники адміністрації президента США Джо Байдена обговорювали обмеження продажу передових чипів штучного інтелекту від Nvidia Corp. та інших американських компаній в окремих країнах.

Вже наступного місяця, 5 листопада, у США відбудуться президентські вибори. Очікується, що Росія, Іран та Китай можуть використати штучний інтелект, щоб вплинути на них.

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Штучний інтелект