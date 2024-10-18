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Россия использует искусственный интеллект для дезинформации против Украины, - МИД

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кампаний по дезинформации против Украины. Таков последний приоритет ее центров пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Антон Демехина агентству Reuters.

"В этом году мы видим, что плотность кибератак (из России) сохраняется, но акцент делается на дезинформации", — сказал он.

"Теперь, когда появился генеративный ИИ, это позволяет множить и распространять дезинформационные нарративы на новом, более сложном уровне", - отметил замминистра.

По его словам, эти новые кампании по дезинформации трудно обнаружить, поскольку для повышения их достоверности на платформах социальных сетей активно распространяется ложная информация.

В августе украинские чиновники сообщили агентству, что многие украинцы подвергаются интернет-дезинформации со стороны российской службы безопасности ФСБ и военной разведки.

Как сообщалось ранее, представители администрации президента США Джо Байдена обсуждали ограничение продаж передовых чипов искусственного интеллекта от Nvidia Corp. и других американских компаний в отдельных странах.

Уже в следующем месяце, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы. Ожидается, что Россия, Иран и Китай могут использовать искусственный интеллект, чтобы повлиять на них.

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Искусственный интеллект