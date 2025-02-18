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Росія використовує білоруські компоненти для ракет Х-69, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак про ракети Х-69 (defence-ua.com)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ використовує білоруські компоненти для виготовлення ракет Х-69. Вони становлять загрозу через їхню точність і дальність ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Андрія Єрмака, Росія використовує білоруські компоненти для виготовлення цих ракет, що підтверджує роль Білорусі у військових поставках до Росії. Ці ракети вже використовуються в атакуючих операціях проти українських об'єктів.

Ракети X-69

Це високоточні авіаційні боєприпаси, розроблені в Росії для ураження важливих наземних об'єктів, включаючи стратегічні інфраструктурні об'єкти.

Ракета Х-69 є розробкою МКБ "Радуга" та була вперше офіційно представлена на російському форумі "Армія" у серпні 2022 року. Росія вперше використала її для атак на Україну під час масованого обстрілу 7 лютого.

Ця ракета призначена для запуску з винищувачів Су-57. За даними відкритих джерел, маса ракети складає до 800 кг, з яких 310 кг займає бойова частина, а її дальність досягає 400 км. У травні ГУР повідомив, що Росія виробляє від однієї до трьох ракет Х-69 на місяць.

Вони здатні вражати цілі навіть у глибині тилу. Ракети здатні обходити радіолокаційні системи, що ускладнює їхнє виявлення та нейтралізацію.

Нагадаємо, що у Київській області піротехніки знешкодили російську крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69.

Як повідомляє ДСНС, місцеві жителі помітили підозрілий об'єкт у полі та одразу повідомили про це в службу порятунку "101".

Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС ідентифікували ракету як російську високоточну Х-69. Сапери успішно знешкодили ракету і передали її на подальше дослідження експертам.

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