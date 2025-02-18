Росія використовує білоруські компоненти для ракет Х-69, - Єрмак

За словами Андрія Єрмака, Росія використовує білоруські компоненти для виготовлення цих ракет, що підтверджує роль Білорусі у військових поставках до Росії. Ці ракети вже використовуються в атакуючих операціях проти українських об'єктів.

Ракети X-69

Це високоточні авіаційні боєприпаси, розроблені в Росії для ураження важливих наземних об'єктів, включаючи стратегічні інфраструктурні об'єкти.

Ракета Х-69 є розробкою МКБ "Радуга" та була вперше офіційно представлена на російському форумі "Армія" у серпні 2022 року. Росія вперше використала її для атак на Україну під час масованого обстрілу 7 лютого.

Ця ракета призначена для запуску з винищувачів Су-57. За даними відкритих джерел, маса ракети складає до 800 кг, з яких 310 кг займає бойова частина, а її дальність досягає 400 км. У травні ГУР повідомив, що Росія виробляє від однієї до трьох ракет Х-69 на місяць.

Вони здатні вражати цілі навіть у глибині тилу. Ракети здатні обходити радіолокаційні системи, що ускладнює їхнє виявлення та нейтралізацію.