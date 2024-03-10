Росія використала нові авіабомби. ЗСУ розповіли, у чому їх особливість

Російська армія використала нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", - сказав він.
Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.
"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", - заявив речник.
Сьогодні вночі російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляє, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.
Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Постраждали дев'ять осіб, серед них підліток.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.