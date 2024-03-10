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Россия использовала новые авиабомбы. ВСУ рассказали, в чем их особенность

Фото: россияне использовали в Донецкой области новые авиабомбы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия использовала новые авиационные бомбы при обстреле города Мирноград в Донецкой области. Вероятно, это улучшенные версии КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", - сказал он.

Спикер отметил, что применение этих бомб свидетельствует о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб. Он объяснил, что, вероятно, новые вражеские бомбы являются баражирующими.

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами ", - заявил спикер.

Что этому предшествовало

Сегодня ночью российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщают, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новые российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Пострадали девять человек, в том числе подросток.

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