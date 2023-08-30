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Росія вигадала "альтернативу" зерновій угоді та просить Туреччину допомогти

Москва, Середа 30 серпня 2023 18:38
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Росія вигадала "альтернативу" зерновій угоді та просить Туреччину допомогти Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вигадала свою "альтернативу" зерновій угоді, яку сама ж заблокувала. Москва хоче залучити до цього Туреччину та Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Росії.

Там заявляють, що глава МЗС РФ Сергій Лавров та міністр закордонних справ Туреччини, який завтра має прибути до Москви, обговорять експорт російського зерна.

У Лаврова заявляють, що вигадали свою "альтернативу" зерновій угоді. Москва хоче за гроші Катару доставити у Туреччину мільйон тонн свого зерна для переробки. Після цього його хочуть продати "нужденним країн".

"Розглядаємо цей проект як хорошу робочу альтернативу чорноморській угоді", - стверджують у російському МЗС.

Варто зазначити, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан завтра прибуде до Москви. Минулого тижня турецький міністр відвідав Україну з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Росія зірвала зернову угоду

У липня 2023 року Росія заявила, що виходить із зернової угоди через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як відомо, з порту Одеси вийшли вже два судна після припинення зернової угоди.

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