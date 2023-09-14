Росія видворила двох дипломатів США: Держдеп пообіцяв відповісти

У Державному депатраменті зазначили, що рішення Кремля оголосити американських дипломатів в Москві персонами нон ґрата є неспровокованим та абсолютно безпідставним.

Відомство переконане, що РФ продовжує переслідувати співробітників посольства США так само, як і залякувати власних громадян. Зі слів спікера Держдепу, Росія замість конструктивної дипломатичної взаємодії обрала протистояння та ескалацію.

"Ми шкодуємо, що Росія пішла таким шляхом, і ви, безперечно, можете очікувати, що ми відповідним чином відреагуємо на їхні дії", - заявив Міллер.

Видворення Росією американських дипломатів

Російська Федерація звинуватила двох працівників посольства Сполучених Штатів у Москві в нібито роботі з громадянином РФ, обвинуваченим у співпраці з іноземною державою.

В МЗС РФ заявили, що перший секретар посольства США Джеффрі Сіллін і другий секретар Девід Бернстайн мають покинути Росію протягом семи днів.