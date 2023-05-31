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Росія відселить жителів прикордоння у Бєлгородській області до Липецька

Фото: Росія відселить жителів прикордоння у Бєлгородській області до Липецька (t.me/vvgladkov)
Автор: Наталія Кава

Російська влада оголосила про евакуацію жителів з населених пунктів Бєлгородської області, які межують з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.

За даними росЗМІ, у росіян буде переселено до у Липецьку та області. Там вже почали створювати пункти притулку. Окрім цього Росія вирішила вивезти з Бєлгорода та області дітей.

"50 бєлгородських школярів уже в першу зміну відпочинуть у таборі "Прометей". Діти приїдуть з дня на день. Батьки можуть бути спокійні - забезпечимо дітям комфортне проживання, гарне харчування, цікаве дозвілля", - написав Артамонов.

Він заявив, що надалі РФ буде слідкувати за ситуацією в регіоні і те, чи потрібна буде додаткова евакуація.

Окрім цього губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що доповів Володимиру Путіну про ситуацію в регіоні.

Евакуація із Шебекіно Бєлгородської області

Раніше у РФ знову заявили про масований обстріл прикордонного міста Шебекіно. При цьому Гладков визнав, що ситуація у місті "погіршується". Саме тому вже від сьогодні із міста почнуть евакуювати дітей.

Атаки Шебекіно

Останнім часом це прикордонне місто постійно перебуває під обстрілами, в яких російська влада постійно звинувачує ЗСУ. Буквально три дні тому Гладков навіть заявив, що особисто потрапив під обстріл. При цьому в Україні категорично заперечують причетність до цих атак. Зокрема, президент Володимир Зеленський не раз наполягав на цьому.

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