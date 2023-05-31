Россия отселит жителей приграничья в Белгородской области в Липецку

По данным росСМИ, у россиян будет переселен в Липецку и области. Там уже начали создавать пункты убежища. Кроме этого, Россия решила вывезти из Белгорода и области детей.

"50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере "Прометей". Дети приедут с каждым днем. Родители могут быть спокойны - обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг", - написал Артамонов.

Он заявил, что в дальнейшем РФ будет следить за ситуацией в регионе и то, нужна ли будет дополнительная эвакуация.

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе.

Эвакуация из Шебекино Белгородской области

Ранее в РФ снова заявили о массированных обстрелах пограничного города Шебекино. При этом Гладков признал, что ситуация в городе "ухудшается". Именно поэтому уже сегодня из города начнут эвакуировать детей.

Атаки Шебекино

В последнее время этот пограничный город постоянно находится под обстрелами, в которых российские власти постоянно обвиняют ВСУ. Буквально три дня назад Гладков даже заявил, что лично попал под обстрел . При этом в Украине категорически отрицают причастность к этим атакам. В частности, президент Владимир Зеленский не раз настаивал на этом.