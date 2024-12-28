Росія відрепетирувала напад на Фінляндію та країни Балтії, - ЗМІ

В НАТО вважають, що Росія відрепетирувала напад на Фінляндію та країни Балтії. На їх думку, війна в Україні показала, що Росія готова йти на значні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti .

Джерела в НАТО повідомили, що Росія відпрацювала атаку на Фінляндію та інші країни східного боку НАТО. За даними джерел, в оборонному звіті загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію чи країни Балтії.

Видання пише, що російська атака нібито мала бути одночасною роботою відразу кількох різних підрозділів російської армії. А у нападі задіяли б десятки тисяч російських солдатів.

"На півночі 14-й армійський корпус атакуватиме норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська з моря, суші і повітря. У фінську Лапландію росіяни висадять десант. У Фінляндію також вторгнуться російські ракетні війська, розгорнуті на Кольському півострові", - заявили джерела видання.

В НАТО вважають, що в разі нападу Росія намагатиметься створити буферну зону в Північній Лапландії та Фінмарку в Норвегії, що перенесе бойові дії на територію країн НАТО.