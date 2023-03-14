ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія відправляє воювати до України жінок-в'язнів, - правозахисники

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 17:22
Росія відправляє воювати до України жінок-в'язнів, - правозахисники Ілюстративне фото: Росія відправляє воювати в Україну жінок-в'язнів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія продовжує поповнювати свої втрати у війні проти України. Зокрема, на фронт відправляють жінок-ув'язнених.

Про це заявила глава фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время" .

За її словами, жінок забирали з колоній на півдні країни, з Краснодарського краю. Такі заходи військове командування Росії вживало ще наприкінці минулого року.

"Йдеться принаймні про дві або три групи жінок. Я підозрюю, що друга і третя група - це одне й те саме. Спочатку справді забирали жінок, це було перше відправлення - 50 осіб із колонії в Сніжному. Це на окупованих територіях. І друга партія - це жінки, які працювали в Кущівці на сільгоспроботах, це були засуджені жінки", - заявила вона.

Романова підкреслила, що йдеться про сотні засуджених.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у бік Донецької області рухаються потяги з плацкартними вагонами для перевезення ув'язнених. Один із вагонів - із засудженими жінками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України