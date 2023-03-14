ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия отправляет воевать в Украину женщин-заключенных, - правозащитники

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 17:22
Россия отправляет воевать в Украину женщин-заключенных, - правозащитники Иллюстративное фото: Россия отправляет воевать в Украину женщин-заключенных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия продолжает восполнять свои потери в войне против Украины. В частности, на фронт отправляют женщин-заключенных.

Об этом заявила глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

По ее словам, женщин забирали из колоний на юге страны, из Краснодарского края. Такие меры военное командование России предпринимало еще в конце прошлого года.

"Речь идет по крайней мере о двух или трех группах женщин. Я подозреваю, что вторая и третья группа - это одно и то же. Сначала действительно забирали женщин, это была первая отправка - 50 человек из колонии в Снежном. Это на оккупированных территориях. И вторая партия - это женщины, которые работали в Кущевке на сельхозработах, это были осужденные женщины", - заявила она.

Романова подчеркнула, что речь идет о сотне осужденных.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в сторону Донецкой области движутся поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов - с осужденными женщинами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины