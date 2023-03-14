Россия отправляет воевать в Украину женщин-заключенных, - правозащитники

Россия продолжает восполнять свои потери в войне против Украины. В частности, на фронт отправляют женщин-заключенных.

Об этом заявила глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время" .

По ее словам, женщин забирали из колоний на юге страны, из Краснодарского края. Такие меры военное командование России предпринимало еще в конце прошлого года.

"Речь идет по крайней мере о двух или трех группах женщин. Я подозреваю, что вторая и третья группа - это одно и то же. Сначала действительно забирали женщин, это была первая отправка - 50 человек из колонии в Снежном. Это на оккупированных территориях. И вторая партия - это женщины, которые работали в Кущевке на сельхозработах, это были осужденные женщины", - заявила она.

Романова подчеркнула, что речь идет о сотне осужденных.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в сторону Донецкой области движутся поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов - с осужденными женщинами.

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