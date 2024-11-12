Росія відправила до Екваторіальної Гвінеї 200 військових інструкторів: Reuters дізналося мету

Росія, ймовірно, направила до Екваторіальної Гвінеї близько 200 своїх військових інструкторів. Там вони мають допомогти в охороні президента Теодоро Обіанг Нгема Мбасого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел видання, російські інструктори, яких відправили до Екваторіальної Гвінеї протягом останніх кількох тижнів, навчатимуть елітних охоронців для президента країни.

Двоє співрозмовників журналістів розповіли, що серед іструкторів можуть бути військовослужбовці з Білорусі. При цьому один з інструкторів може бути вихідцем з елітного підрозділу російських десантників.

Джерела Reuters уточнили, що головною метою росіян є захист сина президента Теодоро Нгеми Обіанга Мангу, відомого як Теодорін, мультимільйонера, віце-президента і передбачуваного наступник.

Reuters звертає увагу, що таким чином Росія хоче й надалі посилити свій вплив на країни Центральної та Західної Африки, куди вона направила тисячі найманців для захисту військових режимів та надання їм допомоги у боротьбі з повстанцями.

В Екваторіальній Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого править вже понад 40 років - він прийшов до влади внаслідок перевороту у 1979 році.

При цьому у вересні під час візиту до Москви Мбасого, за даними росЗМІ, дякував Путіну за відправку російських "інструкторів" для зміцнення оборони Екваторіальної Гвінеї.