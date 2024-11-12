Росія відправила до Екваторіальної Гвінеї 200 військових інструкторів: Reuters дізналося мету
Росія, ймовірно, направила до Екваторіальної Гвінеї близько 200 своїх військових інструкторів. Там вони мають допомогти в охороні президента Теодоро Обіанг Нгема Мбасого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел видання, російські інструктори, яких відправили до Екваторіальної Гвінеї протягом останніх кількох тижнів, навчатимуть елітних охоронців для президента країни.
Двоє співрозмовників журналістів розповіли, що серед іструкторів можуть бути військовослужбовці з Білорусі. При цьому один з інструкторів може бути вихідцем з елітного підрозділу російських десантників.
Джерела Reuters уточнили, що головною метою росіян є захист сина президента Теодоро Нгеми Обіанга Мангу, відомого як Теодорін, мультимільйонера, віце-президента і передбачуваного наступник.
Reuters звертає увагу, що таким чином Росія хоче й надалі посилити свій вплив на країни Центральної та Західної Африки, куди вона направила тисячі найманців для захисту військових режимів та надання їм допомоги у боротьбі з повстанцями.
В Екваторіальній Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого править вже понад 40 років - він прийшов до влади внаслідок перевороту у 1979 році.
При цьому у вересні під час візиту до Москви Мбасого, за даними росЗМІ, дякував Путіну за відправку російських "інструкторів" для зміцнення оборони Екваторіальної Гвінеї.
Напад на "вагнерівців" у Малі
Нагадаємо,в липні в Малі було розбито колону бойовиків ПВК "Вагнера". На них напали повстанці-туареги із руху CSP-PSD.
При цьому пізніше вони запропонували передати полонених "вагнерівцям" Україні.
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